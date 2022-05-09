Не скажу, какое, но оружие прибывает и уже работает, – глава Луганской ОВА

В Луганской области продолжаются активные бои с российскими захватчиками. Нашим героям удается бить врага и отвоевывать населенные пункты.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, сейчас Луганщина является таким же форпостом Украины, как и Мариуполь. Об этом он сказал в эфире программы "Популярная политика", передает 24 канал.

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Оружие уже работает

Гайдай заверил, что помощь и оружие уже прибыли. Наши воины активно работают над тем, чтобы не просто освобождать населенные пункты, а наносить врагу сокрушительные удары, которые позволят выиграть войну.

Время работает на нас, ведь мы получаем плюшки от Запада. Я не буду рассказывать, какое оружие прибывает, но оно прибывает и уже работает,

– рассказал глава Луганской ОВА.

Он также подчеркнул, что чем дольше удастся удержать нашествие рашистов, тем больше лучшего "дальнобойного" оружия получат наши герои, а с хорошим вооружением они не оставят врагу вообще никаких шансов.

Ситуация в Луганской области: последние новости

В ходе горячих боев наши герои из Вооруженных Сил Украины на время были вынуждены отступить из Попасной. Как заявил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский, город почти полностью уничтожен. Враг постоянно бьет по нему с территорий, которые оккупировал еще в 2014 году.

Российские оккупанты пытались совершить штурм Воеводовки, но их замысел провалился. Также в Генеральном штабе ВСУ сообщили о том, что сейчас продолжаются активные бои за Рубежное.

8 мая российские оккупанты вторично произвели обстрел нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске. Возник пожар, ликвидировать который не позволяют постоянные вражеские обстрелы. В результате длительного горения существует угроза взрыва.

Россиянам удалось перебросить на Луганщину новую "порцию" своей техники, но наши герои уже уничтожили мост через реку и обрезали врагу поставки. Активные боевые деяния продолжаются.

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