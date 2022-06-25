Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары по Украине

Российские оккупантты 25 июня выпустили по украинским городам 45 ракет. Захватчики хотят показать, что смогут дожать украинцев, но им никогда не удастся этого сделать.

Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. В результате этих вражеских обстрелов, к сожалению, погибли мирные жители.

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Президент рассказал о массированных вражеских ударах 25 июня

Зеленский отметил, что россияне за ночь и утро 25 июня выпустили 45 ракет по Житомирской, Львовской, Черниговской и Николаевой областях.

К вечеру – еще ракеты. Разные типы, разные районы запуска... Все они были запущены с одной целью – показать, что якобы Россия что-то может дожать, что российской армии что-то удастся,

– добавил президент.

Он отметил, что сегодня начался 5 месяц полномасштабной войны. Оккупанты планировали на 5 день захватить большую часть Украины, а сейчас вынуждены "устраивать такую ​​ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет".

"Это такой этап войны – сложный морально, сложный эмоционально. Когда знаем, что у врага все равно ничего не получится, когда понимаем, что все равно сможем защитить наше государство, но не чувствуем временных границ этого, не чувствуем, сколько еще ударов, потерь, усилий будет прежде, чем увидим, что победа уже на нашем горизонте", – добавил глава государства.

Зеленский отметил, что России для того, чтобы показать, что она что-то может, нужны удары ракетами, минометами и артиллерией по:

приграничных районах Украины в Черниговской и Сумской областях,

Харькову,

Днепропетровщине.

"Это не просто разрушение нашей инфраструктуры, это также и очень циничное, просчитанное давление на эмоции наших людей. Но это не нас, а мы дожмем. Никакие российские ракеты, никакие удары не способны сломать дух украинцев", – подчеркнул президент

Зеленский подытожил, что каждая российская ракета – это аргумент в переговорах Украины с партнерами.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

Оккупанты массированно обстреляли Украину

Ночью 25 июня дважды объявляли всеукраинскую воздушную тревогу. Во время первой взрывы услышали жители Запорожья, Днепра и Каменского на Днепропетровщине.

Впоследствии начали появляться сообщения о звуках взрывов в Киевской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Житомирской, Тернопольской областях.

Россияне запускали разные типы боеприпасов. Ракеты типа "Оникс" выпустили из берегового комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму, а еще часть – из авиапространства Беларуси шестью самолетами Ту-22М3.

В общей сложности за ночную и утреннюю атаки россияне выпустили 48 крылатых ракет. Часть из них удалось уничтожить, однако большинство попали в десятки объектов.

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