Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
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Російські окупанти 25 червня випустили по українських містах 45 ракет. Загарбники хочуть показати, що зможуть дотиснути українців, однак їм ніколи не вдасться цього зробити.
Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
До теми Росіяни вдарили ракетами по СТО та автосервісу в Сарнах: є загиблі й поранені