Не случайность, а продуманное убийство, – Подоляк о гибели Вадатурского
Источник:телеграм Михаила Подоляка
У Зеленского убеждены, что гибель Алексея Вадатурского в Николаеве была не случайностью. Это полностью продуманное и организованное убийство.
Российская ракета точно попала не только в дом, но и в конкретное крыло – спальню Вадатурских. Это не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара, заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью,
– подчеркнул Подоляк.
Чиновник объяснил, что погибший был одним из крупнейших аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Подоляк выразил соболезнования семье и близким Вадатурского.
Кампания террора
Советник отметил, что российские варвары проводят кампанию террора, пытаясь запугать, дестабилизировать и сломать украинское общество. Подоляк вспомнил об издевательствах над нашими пленными, ракетную атаку на винницкий Дом офицеров, подрыв барака с воинами в Еленовке.
Захватчики полагают, что резонансные теракты высокой интенсивности заставят украинцев опуститься на колени и сдать государство.
Однако они ошибаются. Каждое преступление приносит боль, но украинцы проживают ее и становятся только еще закаленнее.
Гибель Вадатурского: что известно
- Ночью 31 августа россияне снова обстреляли Николаев. Пострадали только гражданские объекты.
- К сожалению, погиб гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса. Информацию подтвердили местные власти.
- Вадатурский был известным человеком. В июне 2020 года журнал "Forbes Украина" поместил его на 15-е место в списке самых богатых украинцев.
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