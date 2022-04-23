Не слушайте россиян, – Подоляк объяснил, что на самом деле происходит с переговорами

Михаил Подоляк призвал не слушать россиян, потому что они постоянно создают фейки. Накануне в Кремле заявили, что передали Украине документы с предложениями по решению войны.

Есть только один документ – стамбульское коммюнике, которое Украина передала российской стороне. Об этом советник главы ОП напомнил в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Россия передала только предложения к нашему документу

Подоляк рассказал, что сейчас происходит с переговорами. Россия взяла время, чтобы изучить наши предложения и, вероятно, сделать свои замечания.

Эти замечания делаются постоянно. То есть никакого нового документа, тем более документа при авторстве России, нет и быть не может,

– подчеркнул политик.

Есть только встречные предложения либо замечания, которые рассматривает рабочая подгруппа. Поэтому Подоляк подытожил, что заявление Пескова, говорившего о якобы новом документе, рассчитано на спекулятивный эффект.

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