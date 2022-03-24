Не смог оставаться в стороне, – россиянин объяснил, почему пошел в тероборону Одессы

29-летний россиянин с позывным "Крупа" родился в Санкт-Петербурге, но почти всю свою жизнь прожил в Одессе. Сейчас он защищает ставший для него родным город от оккупантов.

До российского вторжения мужчина работал на обычной работе, был руководителем филиалов в таксопарке. Раньше не имел никакой связи с военными и даже не держал оружие в руках.

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Притеснения русскоязычных – это выдумки

"Крупа" говорит, что ушел в тероборону, ведь еще в 2014 году зарекся: если война придет в его дом, в Одессу, то не сможет стоять в стороне и будет защищать город. Россиянин убежден, что в этой войне виноват не только Путин, но и каждый, кто потакает его преступному режиму и поклоняется царю.

Мужчина рассказал, что никогда не сталкивался с притеснениями прав русскоязычных. Он много путешествовал по Украине – был во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске. "Нигде не было притеснений. Это все выдумки и миф", – подчеркнул россиянин.

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Одесский теробороновец понимает, что, защищая свой город, ему придется уничтожать россиян. Впрочем, к захватчикам он испытывает абсолютное хладнокровие. Ведь оккупанты безжалостно убивают украинских детей и детей, грабят банки, прибегают к мародерству.

Сравнял Мариуполь с Ленинградом

"Крупа" подчеркнул, что ему страшно смотреть на происходящее в Мариуполе. "Хочу провести параллель с Ленинградом. Я сам родился в Питере, моя прабабушка пережила блокаду Ленинграда. Там по счастью было найти ремень и отварить его на обед. Люди голодали, пили из луж. Сейчас так в Мариуполе", – отметил он.

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