Не смог реформировать таможню без денег, – Рябикин о том, почему перешел в Кабмин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин заявил, что он не смог реформировать работу украинской таможни. Причиной этого является нехватка средств из госбюджета.

По словам Рябикина, правительство приняло проект, согласно которому сумма инвестиций в развитие таможни составляет 10 миллиардов гривен. Такую сумму госбюджет должен был бы выделить в течение 3 лет.

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Реформа таможни без денег неудачная

Павел Рябикин заявил, что вместо 3 миллиардов гривен Госпогранслужба в лучшем случае получает 1 миллиард. Из-за этого на реформу таможни, по словам министра, не хватает.

В марте правительство приняло программу, согласно которой в развитие таможенной инфраструктуры нужно инвестировать 10 миллиардов в течение трех лет. В следующем году сумма инвестиций составила 3,9 миллиарда. Но проект госбюджета говорит о том, что в лучшем случае это будет миллиард,

– заявил Рябикин.

Нехватка средств и отсутствие возможности осуществить реформы, по словам Рябикина, стала его причиной перехода в Кабмин.

Также руководитель Минстратегпрома заявил, что диджитализацию таможни не финансирует государство, поэтому ее осуществляют только за счет донорских пособий.

Назначение Рябикина в Кабмин: главное