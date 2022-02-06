Не смогли обойти стороной: у российских пропагандистов истерика из-за танца украинского военного

Украинскую сеть покорил танец военного. Однако у российских пропагандистов подгорело от таких роликов.

Ожидаемо, что пропагандисты не оценили танец украинского военного. И более того, даже "раскритиковали" за выбор песни.

Заметьте Украинский военный стал звездой сети благодаря зажигательным танцам с передовой

Пропагандисты раскритиковали танец военного

Никого уже не удивить тем, что российские пропагандисты решили, что для выпуска новостей будет очень важным сюжет про украинского военного, который своим танцем покорил сеть.

Более того, пропагандисты решили не своими словами охарактеризовать танец военного, а якобы со ссылкой на британские СМИ, которые по их мнению "сатирически описали танцы военнослужащего".

Реакция пропагандистов на танец военнослужащего: смотрите видео

Танец украинского военного покорил сеть

Военный Александра Колыма стал настоящей звездой сети. Его видео в тиктоке набирают тысячи просмотров.

Ролик военного с танцем под песню Уитни Хьюстон Queen of the night стал вирусным в сети. Его даже опубликовали на странице Вооруженных сил.

Ролик вызвал восхищение и у обычных пользователей сети.

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