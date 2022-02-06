Очікувано, що пропагандисти не оцінили танець українського військового. Щобільше, навіть "розкритикували" за вибір пісні.

Зауважте Український військовий став зіркою мережі завдяки запальним танцям з передової

Пропагандисти розкритикували танець військового

Нікого уже не здивувати тим, що російські пропагандисти вирішили, що для випуску новин буде дуже важливим сюжет про українського військового, який своїм танцем підкорив мережу.

Ба більше, пропагандисти вирішили не своїми словами охарактеризувати танець військового, а нібито з посиланням на британські ЗМІ, які на їхню думку "сатирично описали танці військовослужбовця".

Реакція пропагандистів на танець військовослужбовця: дивіться відео

Танець українського військового підкорив мережу

Військовий Олександра Колима став справжньою зіркою мережі. Його відео у тіктоці набирають тисячі переглядів.

Ролик військового з танцем під пісню Вітні Г'юстон Queen of the night став вірусним у мережі. Його навіть опублікували на сторінці Збройних сил.

Ролик викликав захоплення й у звичайних користувачів мережі.

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