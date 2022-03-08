Не смогли выйти даже на Окружную: против Харькова оккупанты собрали треть всех войск
Пока не понятно, на что рассчитывают оккупанты, учитывая реальный анализ их сил.
Например, против Харькова они собрали треть всех войск, которые вообще шли на Украину и не продвинулись. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.
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Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.
И они сейчас даже не вышли на Окружную дорогу в Харькове,
– пояснил он.
Советник главы ОП добавил, чтобы взять Киев, россиянам нужно три армии, которых у них здесь нет.
Или же, чтобы взять городок с населением в 100 тысяч, надо где-то 2 полноценные дивизии, чтобы взять Николаев – 3 дивизии. Однако у оккупантов таких сил нет.
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