Ряд иностранных финансовых компаний начали набирать своих работников в банки на территории россии. В то же время, большинство из них в феврале говорили, что будут выходить с рынка страны-агрессора.

В частности, стали искать людей на должности Citi и Raiffeisen Bank International. Это объясняют тем, что власти россии "заблокировали" им выход из своего рынка. А их диктатор даже подписал ряд законов, буквально заставляющих бизнес работать на армию.

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Как Россия заблокировала выход банков со своего рынка

После полномасштабного вторжения, которое начала Россия 24 февраля, западные банки в Москве устранят иностранных граждан с руководящих должностей. Они начали изучать пути выхода с российского рынка.

Однако это "изучение" заняло у них очень много времени. А уже в середине июля заместитель министра финансов государства-террориста Алексей Моисеев заявил, что Россия заблокирует продажу российского бизнеса иностранных банков. Он сказал, что это не изменится "пока российские банки за границей не могут нормально работать".

Решили не терять кровавые деньги

Однако иностранные банкиры, вероятно, решили не терять деньги. Потому начали набор нового персонала. Например, в июле Raiffeisen Bank опубликовал 276 вакансий в России. А вот Citi начал искать кандидатов на 84 вакансии в этом государстве.

Какие еще банки искали специалистов:

Российский бизнес итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo начал поиск экспертов по обслуживанию клиентов, а также по расчетам в иностранной валюте.

начал поиск экспертов по обслуживанию клиентов, а также по расчетам в иностранной валюте. UniCredit Bank Russia, входящий в UniCredit Group, раньше искал покупателя для своего российского бизнеса. А затем обнародовал 10 вакансий, связанных с ИТ.

Каждый из работников, нанятых этими банками, начал платить налоги в бюджет агрессора. Поэтому за их деньги уже платят зарплаты военнослужащим, продолжающим каждый день убивать детей в Украине.

Были ли случаи выхода с рынка агрессора

Преимущественно неизвестно, какие суммы учреждения боятся потерять, когда откажутся зарабатывать на крови украинцев. Однако Citigroup ранее обнародовал риски выхода из России, которые оценили в 8,4 миллиарда долларов.

Пока известно об одной финансовой структуре, которая решила не оставаться спонсором террористического формирования, которое россияне считают своим государством. Французский банк Societe Generale стал первым иностранным кредитором, полностью ушедшим из России после 24 февраля. Свое подразделение росбанка Interros Capital французы продали фирме, связанной с российским олигархом Владимиром Потаниным.

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