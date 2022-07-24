Зокрема, почали шукати людей на посади Citi та Raiffeisen Bank International. Це пояснюють тим, що влада росії "заблокувала" їм вихід зі свого ринку. А їхній диктатор навіть підписав низку законів, які буквально змушують бізнес працювати на армію.

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Як росія заблокувала вихід банків зі свого ринку

Після повномасштабного вторгнення, яке почала росія 24 лютого, західні банки в москві усунути іноземних громадян із керівних посад. Вони тоді почали вивчити шляхи виходу з російського ринку.

Проте це "вивчення" зайняло в них дуже багато часу. А вже в середині липня заступник міністра фінансів держави-терориста олексій моїсеєв заявив, що Росія заблокує продаж російського бізнесу іноземних банків. Він сказав, що це не зміниться "поки російські банки за кордоном не можуть нормально працювати".

Вирішили не втрачати криваві гроші

Проте іноземні банкіри, ймовірно, вирішили не втрачати гроші. Тому почали набір нового персоналу. Для прикладу, в липні Raiffeisen Bank опублікував 276 вакансій у росії. А ось Citi почав шукати кандидатів на 84 вакансії в цій державі.

Які ще банки шукали фахівців:

Російський бізнес італійської банківської групи Intesa Sanpaolo почав пошук експертів з обслуговування клієнтів, а також з розрахунків в іноземній валюті.

почав пошук експертів з обслуговування клієнтів, а також з розрахунків в іноземній валюті. UniCredit Bank Russia, який входить до UniCredit Group, раніше шукав покупця для свого російського бізнесу. А потім оприлюднив 10 вакансій, пов'язаних з ІТ.

Кожен із працівників, яких найняли ці банки, почав сплачувати податки до бюджету агресора. Тому за їхні гроші вже платять зарплати військовикам, які продовжують кожного дня вбивати дітей в Україні.

Зауважте! Переважно, невідомо, які суми установи бояться втратити, коли відмовляться заробляти на крові українців. Однак Citigroup раніше оприлюднив ризики виходу з Росії, які оцінили у 8,4 мільярда доларів.

Чи були випадки виходу з ринку агресора

Наразі відомо про одну фінансову структуру, яка вирішила не залишилася спонсором терористичного формування, яке росіяни вважають своєю державою. Французький банк Societe Generale став першим іноземним кредитором, який повністю пішов з росії після 24 лютого. Свій підрозділ росбанку Interros Capital французи продали фірмі, що пов'язана з російським олігархом Володимиром Потаніним.

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