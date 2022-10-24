Не сможет выйти из изолятора: суд взял президента "Мотор Сич" под стражу
Источник:СБУ
По представлению СБУ суд взял под стражу президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. В течение следующих 60 дней он не сможет выйти из изолятора.
Шевченковский районный суд избрал меру пресечения для президента АО "Мотор Сич".
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В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора,
– говорится в сообщении.
Адвокат Богуслаева говорит, что еще не знает, будет ли подавать апелляцию. Он определится, когда обсудит это с клиентом, то есть с президентом "Мотор Сич", сообщают "Ґрати".
Дзюба – тоже под стражей
Аналогичную меру пресечения избрали для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.
Фигуранты подозреваются:
- в коллаборационной деятельности;
- в пособничестве государстве-агрессору.
Досудебное расследование продолжается.
Что известно о деле Богуслаева
- 22 октября СБУ сообщила, что вручила подозрение и задержала Богуслаева. Вероятно, он поставлял России двигатели к ударным вертолетам.
- Позже Служба безопасности опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с Россией. Оказалось, что мужчина даже оправдывал удар по "Мотор Сич".
- В частности, опубликовали аудиозаписи телефонных разговоров чиновника, подтверждающие его сотрудничество с врагом.
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