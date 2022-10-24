Не сможет выйти из изолятора: суд взял президента "Мотор Сич" под стражу

По представлению СБУ суд взял под стражу президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. В течение следующих 60 дней он не сможет выйти из изолятора.

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения для президента АО "Мотор Сич".

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В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора,

– говорится в сообщении.

Адвокат Богуслаева говорит, что еще не знает, будет ли подавать апелляцию. Он определится, когда обсудит это с клиентом, то есть с президентом "Мотор Сич", сообщают "Ґрати".

Дзюба – тоже под стражей

Аналогичную меру пресечения избрали для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.

Фигуранты подозреваются:

в коллаборационной деятельности;

в пособничестве государстве-агрессору.

Досудебное расследование продолжается.

Что известно о деле Богуслаева

22 октября СБУ сообщила, что вручила подозрение и задержала Богуслаева. Вероятно, он поставлял России двигатели к ударным вертолетам.

Позже Служба безопасности опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с Россией. Оказалось, что мужчина даже оправдывал удар по "Мотор Сич".

В частности, опубликовали аудиозаписи телефонных разговоров чиновника, подтверждающие его сотрудничество с врагом.

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