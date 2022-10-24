Не сможет выйти из изолятора: суд взял президента "Мотор Сич" под стражу

24 октября 2022 , 19:26
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Источник:

СБУ

По представлению СБУ суд взял под стражу президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. В течение следующих 60 дней он не сможет выйти из изолятора.

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения для президента АО "Мотор Сич".

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В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора,
– говорится в сообщении.

Адвокат Богуслаева говорит, что еще не знает, будет ли подавать апелляцию. Он определится, когда обсудит это с клиентом, то есть с президентом "Мотор Сич", сообщают "Ґрати".

Дзюба – тоже под стражей

Аналогичную меру пресечения избрали для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.

Фигуранты подозреваются:

  • в коллаборационной деятельности;
  • в пособничестве государстве-агрессору.

Досудебное расследование продолжается. 

Что известно о деле Богуслаева

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Автор: Ольга Музика