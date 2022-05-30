Не состоялись "на желаемом уровне", – Эрдоган о переговорах со Швецией и Финляндией по НАТО

Президент Турции Раджеп Эрдоган 29 мая описал свои переговоры со Швецией и Финляндией по поводу их вступления в НАТО. Он сказал, что все прошло не очень хорошо.

Поэтому неизвестно, смогут ли эти два государства присоединиться к Альянсу в ближайшее время. Встреча о которой говорится 27 мая.

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Намекнули, что Турция не хочу спешить

Президент пообщался по этому поводу с журналистами турецкого информационного агентства в своем самолете. Он тогда улетал из Азербайджана.

К сожалению, переговоры нашей делегации с Финляндией и Швецией были не на желаемом уровне.

– сказал Эрдоган.

Также комментировал переговоры пресс-секретарь главы Турции Ибрагим Калин. Он заявил, что Турция "не находится под давлением времени", чтобы спешить решать этот вопрос.

Почему Турция против вступления этих стран

Эти две страны подали заявки на членство в НАТО 18 мая. Однако их представители уверяют, что задумались над этим сразу после начала вторжения России в Украину.

Сначала в НАТО уверяли, что Швеция и Финляндия смогут очень быстро присоединиться к ним. Однако впоследствии все оказалось очень проблемным вопросом. Ведь у Турции есть определенный конфликт с этими скандинавскими государствами.

Самой критической точкой в их взаимодействии является то, что обе из стран-кандидатов на вступление ранее заявляли о поддержке Рабочей партии Курдистана. Турция считает ее террористической. Курды долгое время борются за создание своей автономии, в частности, на части турецкой территории.

Они даже налагали санкции

Окончательно их отношения испортились вторжением Турции в Сирию в 2019 году. Страна начала военные действия, направленные на представителей сирийского отделения Рабочей партии Курдистана. Швеция и Финляндия вместе с несколькими другими членами ЕС резко осудили.

Они вскоре объявили, что вводят эмбарго на поставку оружия в Турцию. Следует отметить, что даже до принятия такого решения торговля оружием между Турцией и Швецией с Финляндией не была слишком велика. Однако этот дипломатический жест позволил теперь заявить, что подобные ограничения "противоречат духу Альянса".

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