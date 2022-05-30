Не состоялись "на желаемом уровне", – Эрдоган о переговорах со Швецией и Финляндией по НАТО
Источник:CNN
Президент Турции Раджеп Эрдоган 29 мая описал свои переговоры со Швецией и Финляндией по поводу их вступления в НАТО. Он сказал, что все прошло не очень хорошо.
Поэтому неизвестно, смогут ли эти два государства присоединиться к Альянсу в ближайшее время. Встреча о которой говорится 27 мая.
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Намекнули, что Турция не хочу спешить
Президент пообщался по этому поводу с журналистами турецкого информационного агентства в своем самолете. Он тогда улетал из Азербайджана.
К сожалению, переговоры нашей делегации с Финляндией и Швецией были не на желаемом уровне.
– сказал Эрдоган.
Также комментировал переговоры пресс-секретарь главы Турции Ибрагим Калин. Он заявил, что Турция "не находится под давлением времени", чтобы спешить решать этот вопрос.Обратите внимание! Эти две страны подали заявки на членство в НАТО 18 мая. Однако их представители уверяют, что задумались над этим сразу после начала вторжения России в Украину.
Почему Турция против вступления этих стран
Сначала в НАТО уверяли, что Швеция и Финляндия смогут очень быстро присоединиться к ним. Однако впоследствии все оказалось очень проблемным вопросом. Ведь у Турции есть определенный конфликт с этими скандинавскими государствами.
Самой критической точкой в их взаимодействии является то, что обе из стран-кандидатов на вступление ранее заявляли о поддержке Рабочей партии Курдистана. Турция считает ее террористической. Курды долгое время борются за создание своей автономии, в частности, на части турецкой территории.
Они даже налагали санкции
Окончательно их отношения испортились вторжением Турции в Сирию в 2019 году. Страна начала военные действия, направленные на представителей сирийского отделения Рабочей партии Курдистана. Швеция и Финляндия вместе с несколькими другими членами ЕС резко осудили.
Они вскоре объявили, что вводят эмбарго на поставку оружия в Турцию. Следует отметить, что даже до принятия такого решения торговля оружием между Турцией и Швецией с Финляндией не была слишком велика. Однако этот дипломатический жест позволил теперь заявить, что подобные ограничения "противоречат духу Альянса".