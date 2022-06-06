Не спешите радоваться новостям о том, что Россия выдохлась

Соцсети радостно прохихикали, что россияне привезли эшелон Т-62. Типа, все, Россия выдохлась. Не заметив, что туда же проехал эшелон Т-80.

Старый танк – это тоже оружие

А еще вообще сделали вид, что не понимают, что танк – это танк. Что это готовая укрепленная огневая точка. Еще и мобильная. Что там пушка и возможность стрелять по нашим укреплениям.

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Да, мы его сожжем. Выбора у нас нет. Но каждый танк – это мощная единица оружия. Достаточно шапкозабросов.



Любой танк врага – это готовая укрепленная огневая точка / Фото "Милитарный"

Что одно, что другое, даже Т-90, сожженный 127 бригадой под Харьковом, – это танки. Да, по факту – это будущие скотомогильники. Но пока это – оружие. Которое до сих пор нужно уничтожать.

Давайте будем хихикать, когда это будут мангалы и барбекюшницы. А не до того. Так как жечь их не так просто, как кажется в соцсетях.

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