Не сработала защита: как подорвали подполковника России в Сирии

Российский конвой в Сирии удалось подорвать из-за несрабатывания комплекса радиоэлектронной борьбы. В результате погиб 45-летний подполковник Алексей Шнайдер.

Как подорвали броневик

В бронированный КамАЗ был вмонтирован комплекс радиоэлектронной борьбы, который должен помешать осуществлению радиоуправляемого действия. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Российские правоохранители уже сутки не могут установить, какое именно самодельное взрывное устройство использовали – радиоуправляемое, проводное или стационарное, то есть мину. По словам Коваленко, взрывотехники устанавливают такую ​​информацию в течении несколько часов работы.

Это наталкивает на мысль, что комплекс радиоэлектронной борьбы просто не сработал. Он не защитил, а броня не уберегла – Made in Russia,

– объяснил эксперт.



В Сирии взорвали российский броневик / Фото "Информационное Сопротивление"



В результате подрыва погиб российский подполковник / Фото "Информационное Сопротивление"

Что известно о подрыве конвоя