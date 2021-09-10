Не сработала защита: как подорвали подполковника России в Сирии
Источник:"Информационное Сопротивление"
Российский конвой в Сирии удалось подорвать из-за несрабатывания комплекса радиоэлектронной борьбы. В результате погиб 45-летний подполковник Алексей Шнайдер.
Как подорвали броневик
В бронированный КамАЗ был вмонтирован комплекс радиоэлектронной борьбы, который должен помешать осуществлению радиоуправляемого действия. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
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Российские правоохранители уже сутки не могут установить, какое именно самодельное взрывное устройство использовали – радиоуправляемое, проводное или стационарное, то есть мину. По словам Коваленко, взрывотехники устанавливают такую информацию в течении несколько часов работы.
Это наталкивает на мысль, что комплекс радиоэлектронной борьбы просто не сработал. Он не защитил, а броня не уберегла – Made in Russia,
– объяснил эксперт.
В Сирии взорвали российский броневик / Фото "Информационное Сопротивление"
В результате подрыва погиб российский подполковник / Фото "Информационное Сопротивление"
Что известно о подрыве конвоя
- 9 сентября в провинции Хомс подорвался автомобиль российской военной полиции. В это время правоохранители осматривали маршрут следования автомобилей гуманитарной помощи.
- Погибшего подполковника отправили в Сирию в командировку. Службу он проходил в Мурманске.