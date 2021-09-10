Як підірвали броньовик

У броньований КамАЗ був вмонтований комплекс радіоелектронної боротьби, який мав завадити здійсненню радіокерованого впливу. Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Російські правоохоронці вже добу не можуть встановити, який саме саморобний вибуховий пристрій використали – радіокерований, провідний чи стаціонарний, тобто міну. За словами Коваленко, вибухотехніки встановлюють таку інформацію за кілька годин роботи.

Це наштовхує на думку, що комплекс радіоелектронної боротьби просто не спрацював. Він не захистив, а броня не вберегла – Made in Russia,

– пояснив експерт.



У Сирії підірвали російський броньовик / Фото "Информационное Сопротивление"



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