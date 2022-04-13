Как не стать жертвой торговли людьми во время эвакуации и пересечения границы: советы ГПСУ

Миллионы украинцев были вынуждены покинуть собственные дома и убегать от войны в более безопасные страны. Впрочем, к сожалению, происходит все больше случаев, когда беженцы становятся жертвами торговли людьми на границе.

Для предотвращения таких инцидентов пограничники подготовили специальную памятку. В ней сказано, какие правила нужно соблюдать при эвакуации и пересечении границы.

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Как не стать жертвой торговли людьми во время эвакуации и пересечения границы

Как не стать жертвой торговли людьми во время эвакуации и пересечения границы / Фото с телеграма ГПСУ

Номера телефонов горячих линий и чаты помощи для беженцев в странах Европы / Фото с телеграма ГПСУ

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