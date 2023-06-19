Не стоит ожидать, что будет так быстро, как с Харьковом, – Резников о контрнаступлении ВСУ
Пока не стоит рассчитывать на то, что контрнаступление произойдет так же быстро, как это было в Харьковской области. Россияне имели время на подготовку и речь о другом рельефе местности.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Настоящему времени", предположив, что в обществе могут быть завышены ожидания от контрнаступления. И что возможная причина этому события прошлой осени, когда проводились две кампании: Херсонская и Харьковская.
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Харьковская операция прошла очень быстро, успешно, неожиданно для врага, для мирового сообщества и многих украинцев в том числе. Хорошо продуманная военная операция, хорошо спланирована и реализована. Россияне были не готовы, поэтому мы успешно вышли на реку Оскол,
– сказал Резников.
Множество факторов, влияющих на темпы продвижения
Херсон же, как отметил министр, напротив, медленнее двигался – там совершенно другой рельеф, другие погодные условия и другие факторы.
"Поэтому сейчас невозможно ожидать, что все произойдет так же быстро, как было с Харьковом. Линия фронта совсем другая, и рельеф, и погодные условия. Плюс у россиян была возможность подготовиться", – добавил министр.
По его словам, плотность минных полей невероятная. А в отличие от россиян украинцы берегут жизнь своих солдат.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что для Украины, в отличие от России, главной ценностью является жизнь и здоровье военнослужащих, поэтому в украинской армии не используют "тактику мясорубки".
Наши офицеры, наши командиры маневрируют, ищут возможности, аккуратно двигаются. Я предлагаю не подгонять их, не толкать, они делают свою работу. И они ее сделают,
– заявил министр обороны.
Контрнаступление продолжается: последние успехи ВСУ
- Защитники успешно продвигаются на Таврическом направлении: освободили 8 населенных пунктов на Юге Украины, среди которых – село Пятихатки.
- Также защитники освобождают населенные пункты и в Донецкой области. В частности, 12 июня стало известно о деоккупации поселка Сторожевое. Его освободили морские пехотинцы из 35-й отдельной бригады имени контрадмирала Михаила Остроградского.
- Накануне ВСУ освободили село Нескучное Донецкой области и поселок Благодатное, граничащее с Запорожской областью.