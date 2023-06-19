Не стоит ожидать, что будет так быстро, как с Харьковом, – Резников о контрнаступлении ВСУ

Пока не стоит рассчитывать на то, что контрнаступление произойдет так же быстро, как это было в Харьковской области. Россияне имели время на подготовку и речь о другом рельефе местности.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Настоящему времени", предположив, что в обществе могут быть завышены ожидания от контрнаступления. И что возможная причина этому события прошлой осени, когда проводились две кампании: Херсонская и Харьковская.

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Харьковская операция прошла очень быстро, успешно, неожиданно для врага, для мирового сообщества и многих украинцев в том числе. Хорошо продуманная военная операция, хорошо спланирована и реализована. Россияне были не готовы, поэтому мы успешно вышли на реку Оскол,

– сказал Резников.

Множество факторов, влияющих на темпы продвижения

Херсон же, как отметил министр, напротив, медленнее двигался – там совершенно другой рельеф, другие погодные условия и другие факторы.

"Поэтому сейчас невозможно ожидать, что все произойдет так же быстро, как было с Харьковом. Линия фронта совсем другая, и рельеф, и погодные условия. Плюс у россиян была возможность подготовиться", – добавил министр.

По его словам, плотность минных полей невероятная. А в отличие от россиян украинцы берегут жизнь своих солдат.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что для Украины, в отличие от России, главной ценностью является жизнь и здоровье военнослужащих, поэтому в украинской армии не используют "тактику мясорубки".

Наши офицеры, наши командиры маневрируют, ищут возможности, аккуратно двигаются. Я предлагаю не подгонять их, не толкать, они делают свою работу. И они ее сделают,

– заявил министр обороны.

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