Не стоит паниковать, – руководитель ЦПД объяснил, есть ли угроза наступления из Беларуси

Беларусь стянула войска к границе с Украиной под видом учений. В ЦПД заявили, что оснований для паники нет.

Начиная с 10 августа Беларусь начала перебрасывать войска в граничащую с Украиной Гомельскую область. Минск разместил в пограничье танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику. Также зафиксированы "вагнеровцы". В ответ МИД Украины призвало соседнюю страну отвести войска.

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Угроза только "информационная"

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отреагировали на ситуацию у границы. Руководитель центра Андрей Коваленко заверил, что она находится под контролем.

По Беларуси. Не стоит паниковать, по состоянию на данный момент все "угрозы наступления из Беларуси" исключительно информационные, не больше. Силы обороны контролируют ситуацию,

– подчеркнул чиновник.

Отметим, что по информации канала "Беларускі Гаюн", в настоящее время на Гомельщине группировка, сконцентрированная у границы, составляет около 1000 человек и несет угрозу для Украины. Кроме того, войска расположены на глубине до 50 километров от границы.