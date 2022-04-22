Не стоит рассчитывать на прогресс, – Мусиенко о переговорах

Пока нет смысла надеяться на дипломатическое продвижение с Россией. Захватчики понимают только язык силы.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Александр Мусиенко. Он отметил, что оккупанты не согласятся на условия Украины.

К теме Непростая работа, – Данилов объяснил, верит ли в перспективы переговоров с Россией

"Не стоит рассчитывать на прогресс. Сейчас продолжаются боевые действия, и они на Востоке и Юге достаточно интенсивны. Также Россия озвучила только свои планы. Вы помните, что одной из инициатив по переговорам со стороны украинских властей был уход на позиции до 24 февраля. И вот мы услышали ответ России, что они пока уходить не планируют", – сказал Мусиенко.

Нужно получить преимущество

Политолог объяснил, что многое сейчас зависит именно от развития условий на поле боя. То есть, если Украина нанесет существенные поражения на Востоке и Юге, то больше укрепит твердую переговорную позицию.

По словам Мусиенко, тогда уже можно будет говорить о каком-то прекращении огня, перемирии, возможном выводе войск. Однако это все еще не будет о мирном договоре.

Надо понимать, что у нас есть вопросы не только глобального масштаба, но и обмен пленными, согласование гуманитарных коридоров. Ближайшие несколько недель переговорная площадка – это поле боя,

– отметил Мусиенко.

Обратите внимание – планы рашистов: смотрите видео