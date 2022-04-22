Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Олександр Мусієнко. Він зазначив, що окупанти не погодяться на умови України.

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"Не варто розраховувати на прогрес. Наразі тривають бойові дії й вони на Сході та Півдні досить інтенсивні. Також Росія озвучила лише свої плани. Ви пам'ятаєте, що однією з ініціатив щодо перемовин з боку української влади був відхід на позиції до 24 лютого. І от ми почули відповідь Росії, що вони поки відходити не планують", – сказав Мусієнко.

Потрібно здобути перевагу

Політолог пояснив, що багато зараз залежить саме від розвитку умов на полі бою. Тобто коли Україна завдасть істотних поразок на Сході та Півдні, то більше зміцнить тверду переговорну позицію.

За словами Мусієнка, тоді вже можна буде говорити про якесь припинення вогню, перемир'я, можливо виведення військ. Проте це все ще не буде про мирний договір.

Треба розуміти, що у нас є питання не тільки глобального масштабу, а є й обмін полоненими, погодження гуманітарних коридорів. Найближчі кілька тижнів перемовний майданчик – це поле бою,

– зазначив Мусієнко.

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