Не Сумщина: полковник запаса назвал самое горячее направление на фронте

На Сумском направлении нет угрозы масштабного наступления, несмотря на усиленное информационное внимание к этому региону. Основные боевые действия ведутся между Покровском и Константиновкой, где россияне пытаются прорвать украинскую оборону.

Такую оценку ситуации 24 Каналу дал полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, который объяснил, что главная угроза сосредоточена на Востоке Украины. По его словам, информационное внимание к Сумщине может быть попыткой отвлечь фокус от действительно критических направлений.

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Какова ситуация на Сумском направлении?

Полковник запаса объяснил, что на Сумщине нет оперативной угрозы, несмотря на активное обсуждение этого направления в информационном пространстве. Россияне там только имитируют активность, чтобы отвлечь внимание от событий в Донецкой области. По его словам, россияне развернули там до 30 тысяч личного состава, однако боевые действия остаются на уровне тактических.

На Сумском направлении чуть более 30 тысяч россиян развернуто. Они растянуты. А более сотни тысяч сейчас ведут наступательные действия под Покровском,

– заявил он.

Свитан подчеркнул, что украинская группировка на Сумщине контролирует ситуацию, и угроза является скорее информационной, чем реальной.

Что происходит на Покровском направлении?

Роман Свитан назвал Восток Украины главным проблемным участком фронта. По его словам, наибольшая угроза сейчас сосредоточена между Покровском и Константиновкой, где россияне пытаются прорвать оборону.

На Востоке у нас серьезная проблема – такая же, как в прошлом году во время выхода россиян из Авдеевки на Очеретино. Сейчас они пытаются окружить Покровск и выйти на Доброполье,

– объяснил он.

Он добавил, что именно здесь сосредоточена значительная часть сил противника. Оккупанты наступают через Мирноград с целью выхода на Доброполье и перекрытия важных трасс.

Что происходит на Покровском направлении, смотрите на карте:

Седьмой корпус и оборона Покровска

Для сдерживания российского наступления в Донецкой области украинское командование разворачивает Седьмой десантный корпус. Его основу составляют десантно-штурмовые бригады, которые уже занимают позиции на Покровском направлении.

Седьмой корпус держит оборону в этом районе. Его нужно быстро усилить личным составом, если это сделать сейчас, мы сможем удержать Покровск,

– отметил военный эксперт.

Свитан отметил, что к усилению следует привлечь резервы из числа силовиков, чтобы вовремя стабилизировать фронт. Это, по его мнению, позволит удержать Покровск и не допустить продвижения россиян.