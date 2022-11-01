Не Суровикин: Кто из окружения Путина инициировал уничтожение энергетики Украины
Источник:Алексей Данилов
Украина знает имя российского чиновника, выступившего главным идеологом и лоббистом уничтожения нашей энергетической инфраструктуры.
Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что такая никчемная идея принадлежит заместителю администрации президента России Сергею Кириенко.
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По словам Данилова, Кириенко занимается этим направлением, поскольку сам раньше работал в энергетической сфере.
Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП России Сергей Кириенко, который по работе в Росатоме хорошо разбирается в сфере энергетики,
– отметил секретарь СНБО.
Данилов подчеркнул, что Украина поименно знает, кто и за что на России должен ответить!Справка. Кириенко занимал должность генерального директора Росатома в 2005-2016 годах.
Атаки России по украинской энергетике: главное
- 31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на энергосистему Украины.
- В правительстве сообщили, что в результате утренней атаки поражены 10 регионов, в которых повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.
- В части областей ввели аварийные отключения электроэнергии.
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