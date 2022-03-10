Не существует компромиссов, связанных с нашей независимостью, – Ермак о переговорах с Россией

Украина прилагает максимум усилий, чтобы развязать войну по дипломатическому пути. Но в переговорах с оккупантами Украина не готова идти на компромиссы, связанные с нашей независимостью.

Украина будет бороться, чтобы прекратить войну на своих условиях

Этот тезис высказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подтвердил слова президента Владимира Зеленского, что Украина готова к переговорам.

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По словам Ермака, в переговорах с Россией для Украины нет компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью.

Но точно для нас не существует компромиссов, связанных с нашей независимостью, с нашей территориальной целостностью, с нашим суверенитетом, с нашей свободой,

– заявил Ермак.

Он заявил, что Украина будет сражаться, чтобы прекратить войну на своих условиях.

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