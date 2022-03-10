Україна буде боротися, щоб припинити війну на своїх умовах

Цю тезу висловив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він підтвердив слова президента Володимира Зеленського, що Україна готова до перемовин.

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За словами Єрмака, у переговорах з Росією для України немає компромісів, які пов'язані з нашою територіальною цілісністю.

Але точно для нас не існує компромісів, які пов'язані з нашою незалежністю, з нашою територіальною цілісністю, з нашим суверенітетом, з нашою свободою,

– заявив Єрмак.

Він заявив, що Україна буде боротися, щоб припинити війну на своїх умовах.

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