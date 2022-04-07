Не существует ни одного сценария, который бы не предусматривал победы Украины, – Блинкен

Энтони Блинкен заявил, что есть только один сценарий войны – победа Украины. По его словам, другие варианты не видны.

Об этом госсекретарь сообщил в интервью NBC, стенограмму которого Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал в среду, 6 апреля.

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Что такое успех, что такое победа? Это добиться сохранения суверенитета и независимости своей страны. И не существует сценария, по которому этого не произошло бы со временем,

– сказал Энтони Блинкен.

Таким образом, дипломат ответил на вопрос о перспективах победы Украины в развязанной Россией войне. В то же время он отметил, что это может занять время.

По словам государственного секретаря США, наиболее мощным фактором является то, что украинские граждане дали четко понять, что не будут подчиняться воле Путина.

Он добавил, что намерения кремля в Украине изначально были стратегической ошибкой, если не провалом.