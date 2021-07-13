Не так поняли: Facebook вернул пост украинского посла о Путине

Facebook удалил, однако впоследствии вернул пост посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса. Дипломат критиковал статью Владимира Путина и слова про "один народ".

Сообщение посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса удалили в Facebook 13 июля. Модераторы сообщили, что публикация якобы не соответствует правилам сообщества и разжигает вражду.

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"Фейсбук вернул мой пост на место. Пишут, что не так поняли. Спасибо всем за поддержку!", – написал Перебийнис.

О чем была заметка

Посол не указывал в посте названий "Россия" или "Путин". Поэтому он подчеркнул, что соцсеть понимает о ком говорится.

"Какой одиннарод? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают", – писал в удаленном-восстановленном сообщении Евгений Перебийнис.

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