Не только аэродром: ВСУ поразили вражеские силы ПВО на территории России
Украинские воины продолжают наносить удары по врагу. Наши военные поразили силы противовоздушной обороны на территории России.
В Генштабе рассказали об успешной работе наших военных. Наши воины поразили силы ПВО на территории России, а не только аэродром.
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Подтверждено уничтожение одного радара
Наши подразделения нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам России на временно оккупированной территории Донецкой области.
В частности, боевая работа осуществлялась по трем радарам противника: двум – от комплексов С-350 и одному С-300,
– говорится в сообщении.
В Генштабе подтвердили точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. Относительно других двух целей информация уточняется.
Известно, что было зафиксировано прекращение работы всех трех радаров врага после ударов. Россия продолжает нести существенные потери во время полномасштабной войны против Украины.