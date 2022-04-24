Не только "Азовсталь": украинские защитники находятся еще в 4-х точках Мариуполя

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поспешил заявить, что российские военные взяли Мариуполь и украинские защитники находятся только на "Азовстали". Однако в Офисе Президента Украины опровергли заявление Шойгу.

Арестович назвал встречу Путина и Шойгу смешной сценкой

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные находятся еще в четырех местах в Мариуполе, а не только на "Азовстали", как сказал Шойгу.

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Он сообщил, что россияне несколько дней тяжелыми бомбами били металлургический комбинат и пытались штурмовать "Азовсталь".

Во-первых, наши военные, кроме "Азовстали", находятся еще в четырех местах в Мариуполе. Во-вторых, они же бомбили "Азовсталь" пять суток тяжелыми бомбами из стратегических бомбардировщиков, пытались его штурмовать. Понесли очень большие потери, как раз накануне заявления Шойгу,

– сказал советник главы ОП.

Арестович назвал встречу Путина и Шойгу смешной сценкой. По его словам, Шойгу солгал президенту России, что Мариуполь взят россиянами.

Также он прокомментировал слова Путина об "Азовстали", который сказал "окружить и не выпускать" украинских защитников.

"Чтобы оцепить, нужно втрое больше войска, чем для того, чтобы штурмовать. А войска они тем временем забирают на другие территории, где у них не очень получается. Результаты простые. Наши защитники будут выходить на вылазки, и весь мир будет видеть, что Путин и Шойгу соврали в очередной раз, потому что ни о каком взятом Мариуполе речь не идет», – резюмировал советник Андрея Ермака.

Ситуация в Мариуполе: коротко

Мариуполь уже два месяца находится в блокаде, в результате чего в городе гуманитарная катастрофа. Мариуполь уничтожен почти полностью. Россия срывает эвакуацию людей.

Украинские военные находятся на "Азовстали" вместе с гражданскими. 21 апреля Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь". Однако россияне продолжили бомбить металлургический комбинат.

По данным разведки, Россия планирует продолжить наступление на "Азовсталь".

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