Не только с Беларусью: Польша хочет строить забор на границе с Украиной

В Польше заявили, что наличие забора на границе может не ограничиться Беларусью. Защитную стену могут построить и на границе с Украиной.

Соответствующее заявление о возможной стене на границе Польши и Украины в интервью изданию сделал вице-премьер и лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качинский.

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Польша хочет строить забор на границе с Украиной

Я не отрицаю, что ограждение, которое уже строится на границе с Беларусью, может быть продлено на границу с Украиной,

– отметил политик.

Он добавил, что "не оптимист" в вопросе ситуации на белорусской границе. Качинский считает, что Польша "должна быть готова к годам напряжения и агрессии".

Политик также подчеркнул, что не знает направление, по которому пойдет агрессия России: "Но Москва решила, что настало хорошее время для того, чтобы завершить важные для нее дела". Качинский уверен, что Запад годами очень наивно воспринимает Россию. Попытки вернуть страну-агрессора на свою сторону не завершились для него ничем хорошим.

Стена на границе Польши и Беларуси: что известно

Защитную стену высотой 5,5 метра и протяженностью более 180 километров на границе с Беларусью Польша планирует построить к середине 2022 года.

Стоимость строительства составит 1,6 миллиарда злотых, то есть около 350 миллионов евро.

Первые работы стартовали еще в августе 2021 года. Тогда, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Беларуси, начали строить барьер с колючей проволокой.

В то же время, план власти предусматривает строительство стены, установку камер и датчиков.

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