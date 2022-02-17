Не только детсад: под обстрел боевиков попала и железнодорожная станция
Источник:телеграм #залізні_зміни
Оккупанты в четверг, 17 февраля, обстреляли железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая в Луганской области. Пострадал один тепловоз. В то же время, боевикам не удалось вывести его из строя.
Новость сообщил Александр Камышин – председатель правления Укрзализныци. Он рассказал, что обстрел повредил здание депо. В то же время станция и депо продолжают работу.
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Работники станции и депо не ранены. Сейчас обстрелы прекратились, станция и депо продолжают работу, оцениваем повреждения. Такие дни напоминают, что враг близко,
– заявил Камышин.
Он также поблагодарил всех работников Укрзализныци, которые сегодня работают возле линии разграничения. По словам Камишина, у них – "железные нервы".
Боевики обстреляли железнодорожную станцию / "Залізні_зміни"
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