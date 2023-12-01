Оживился не только Кадыров, – политтехнолог о "воскресших" в медиа врагов
Так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров вылез с очередным одиозным заявлением, мол Россия "захватит" Одессу и Харьков. Такая активизация боевика в медийном пространстве, учитывая предыдущие новости о его семье, не случайна.
Считает политхенолог Борис Тизенгаузен. В разговоре с 24 Каналом он отметил еще одну особу, которая начала появляться в российских так называемых СМИ.
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Активизация пропагандистов
Вслед за Кадыровым вылез еще один одиозный человек – Владислав Сурков. Он приближен к Путину и является одним из трех, кто уверял диктатора, якобы, в Украине его "ждут" и пропагандировал тезис о "взять за три дня".
"Другие два – это генерал Беседа и Медведчук, который развивал в Украине свои медиаимперии. Эта тройка решила "распилить" деньги и, вероятно, между собой договорились говорить ему (Путину – 24 Канал), что все супер, все готово, тебя" ждут", – сказал политтехнолог.
Борис Тизенгаузен об основных медийных игроках в России: смотреть видео
По словам Бориса Тизенгаузена, Сурков фактически является идеологом проекта "новороссия". Также его идеей были так называемые "ЛДНР".
"Он как черт из табакерки вылез", – иронично сказал он.
И действительно, о бывшем помощнике Путина – именно так Суркова называют российские так называемые СМИ – долгое время не было слышно. На днях он выдал не менее одиозное, чем Кадыров, заявление с "прогнозом" будущего Украины в следующем году. В стиле российской пропаганды, чем отличается и сам Путин, Сурков даже цитировал отрывок произведений Гоголя. Но внимания на эти вбросы обращать не нужно.
Кто такой Сурков: данные, которые собирали СМИ
- Как свидетельствуют некоторые данные, Сурков начинал свою деятельность вместе с Путиным. Когда второй вступил на должность Ельцина, первый стал заместителем главы администрации российского президента.
- Он приложил руку к созданию партии "Единая Россия" и заложил в нее те пропагандистские лозунги, которыми она пользуется до сих пор.
- Пишут, что кроме должности "помощника Путина", он завоевал себе репутацию близкого друга Кадырова. Он занимался укреплением связей Кремля и Кавказа.
- В период Революции Достоинства Сурков вел работу с Виктором Януковичем и антиукраинскую пропаганду. В 2020 году кремлевский диктатор уволил его с должности своего помощника.