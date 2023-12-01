Оживился не только Кадыров, – политтехнолог о "воскресших" в медиа врагов

Так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров вылез с очередным одиозным заявлением, мол Россия "захватит" Одессу и Харьков. Такая активизация боевика в медийном пространстве, учитывая предыдущие новости о его семье, не случайна.

Считает политхенолог Борис Тизенгаузен. В разговоре с 24 Каналом он отметил еще одну особу, которая начала появляться в российских так называемых СМИ.

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Активизация пропагандистов

Вслед за Кадыровым вылез еще один одиозный человек – Владислав Сурков. Он приближен к Путину и является одним из трех, кто уверял диктатора, якобы, в Украине его "ждут" и пропагандировал тезис о "взять за три дня".

"Другие два – это генерал Беседа и Медведчук, который развивал в Украине свои медиаимперии. Эта тройка решила "распилить" деньги и, вероятно, между собой договорились говорить ему (Путину – 24 Канал), что все супер, все готово, тебя" ждут", – сказал политтехнолог.

Борис Тизенгаузен об основных медийных игроках в России: смотреть видео

По словам Бориса Тизенгаузена, Сурков фактически является идеологом проекта "новороссия". Также его идеей были так называемые "ЛДНР".

"Он как черт из табакерки вылез", – иронично сказал он.

И действительно, о бывшем помощнике Путина – именно так Суркова называют российские так называемые СМИ – долгое время не было слышно. На днях он выдал не менее одиозное, чем Кадыров, заявление с "прогнозом" будущего Украины в следующем году. В стиле российской пропаганды, чем отличается и сам Путин, Сурков даже цитировал отрывок произведений Гоголя. Но внимания на эти вбросы обращать не нужно.

Кто такой Сурков: данные, которые собирали СМИ