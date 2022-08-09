ATACMS могла бы поразить не только Крымский мост, – военный эксперт назвал преимущества ракеты

Украина может получить от западных партнеров дальнобойные ракеты ATACMS. Такое оружие могло бы помочь ВСУ поражать враждебные цели в глубоком тылу.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков. В начале августа глава Офиса Президента Андрей Ермак попросил международных партнеров передать Украине ATACMS.

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"Есть более интересные цели, чем Крымский мост"

По словам Каткова, с военной точки зрения такие ракеты – это "длинная рука", способная бить на расстояние 300 километров.

"Когда говорят об этих ракетах, почему-то сразу вспоминают Крымский мост", – отметил он.

Военный эксперт подчеркнул, что Крымский мост, безусловно, очень важный объект для россиян. Однако, по его мнению, благодаря ATACMS, украинские военные могли бы поразить и другие цели в тылу врага.

Олег Катков Главный редактор Defence Express Вполне реально ударить по аэродромам в оккупированном Крыму, откуда поднимаются российские самолеты, чтобы бомбить Украину. Можно ударить по оккупированной базе в Севастополе, где российские корабли вооружаются ракетами "Калибр", также используемыми для обстрелов Украины. То есть существуют гораздо более важные и интересные цели, чем Крымский мост.

В то же время, как отметил главный редактор Defence Express, система ATACMS была разработана в США в конце 80-х годов. Ракеты GMLRS с дальностью до 80 километров, которые сейчас используют ВСУ, гораздо более современные.

Смогут ли россияне сбивать ATACMS

российская пропаганда уже декларирует, что сможет сбивать баллистические ракеты типа ATACMS.

По мнению Каткова, это лишь голословные заявления, ведь у россиян до сих пор не было такого опыта.

"Никто этого еще не делал. Это вопрос практической плоскости. Пусть попробуют", – сказал он.

Когда Украина получит ATACMS

Пока что западные партнеры затягивают с предоставлением Украине нового типа вооружения. Катков считает, что передача Украине ATACMS лежит исключительно в политической плоскости.

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"Речь идет о том, что передача этих ракет якобы может повлечь за собой конфликт россии и США. А это уже Третья мировая. Такое объяснение довольно часто цитируют как в Пентагоне, так и в Вашингтоне", – отметил он.

Катков добавил, что Украина уже показала Западу, как способна использовать военную помощь.

Мы уже доказали, что западное оружие используется с максимальной эффективностью и по всем конвенциям, которые только можно представить. Даже в Пентагоне каждый раз говорят, что более чем приятно удивлены той эффективностью, которая сейчас есть у ВСУ благодаря западной помощи,

– сказал военный эксперт.

Олег Катков рассказал, на что способны ракеты ATACMS: смотрите видео

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