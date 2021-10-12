Не только матери: в Украине хотят ввести почетное звание "Отец-герой"

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект, долгожданный для многих украинцев. В нем говорится о том, чтобы ввести в Украине новое почетное звание – "Отец-герой".

Инициировали возможно нововведения 43 народных депутата. Среди них есть председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, заместитель председателя фракции Евгения Кравчук и другие нардепы.

К теме Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" более 1 тысячи украинок

На какой стадии документ

Известно, что 11 октября законопроект отправили на рассмотрение руководству, а уже 12 октября – Комитета.

Как стать "отцом-героем"

Почетное звание "Отец-герой" присваивается мужчинам, которые воспитали 5 и более детей, достигших 8-летнего возраста. Это могут быть как биологические, так и усыновленные дети.

Перед присвоением звания учитывают весомый вклад как матери, так и отца. Также в семье должны быть благоприятные условия для получения детьми образования, развития их творческих способностей и формирование высоких духовных и моральных качеств.

В Украине с 2019 года ввели День отца. Таким образом решили доказать, что роль папы в семье важна так же, как и роль матери.