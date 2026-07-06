Не только миллионные убытки для "Газпрома": Легион "Свобода России" рассказал об уникальной операции

Легион "Свобода России" силами своих агентов провел сложную операцию "Факел" в Московской и Тверской областях. В ходе операции точечными ударами были поражены шесть ключевых газораспределительных станций. Также удалось спасти бойца, который провел эту операцию.

Заместитель командира Легиона "Свобода России" рассказал 24 Каналу о том, как удалось выполнить задачу на российской территории. Он объяснил, какой ущерб был нанесен российской экономике.

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"Очень важная операция"

"Цезарь" подчеркнул, что пока не может раскрыть все детали операции "Факел". Однако расскажет о ее важности и предыстории.

Операция планировалась очень долго. На это ушла не одна неделя. Речь идет об уточнении всех вводных, о планировании. Не всегда можно сразу дать отмашку, потому что если мы видим, что риски велики, для нас самое главное – сохранить наших людей, не рисковать ими,

– отметил заместитель командира Легиона "Свобода России".

Люди, по его словам, неодноразовые, ведь это соратники, которые дороги сейчас и будут такими в будущем. Потому что именно они, как считает "Цезарь", будут строить новую цивилизованную Россию.

"Поэтому пусть работают дроны, железо, пластик, которые еще можно изготовить. И если этим пластиковым дроном по цене в 700–1000 долларов ликвидируем вражеского бойца, то мы наносим противнику огромные экономические потери. Каждый российский боец обходится Кремлю в несколько миллионов рублей", – подчеркнул он.

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Кроме того, операция "Факел", по его мнению, очень важна с точки зрения нанесения прямого ущерба. В России сейчас большая проблема с восстановлением, в частности, инфраструктуры, связанной с нефтедобычей, переработкой нефти и газа. Почти все необходимое оборудование, комлектующие закупается за рубежом. Это обходится России очень дорого, ведь из-за санкций приходится приобретать его по определенным схемам через третьи страны.

Кроме того, во время простоя, когда инфраструктура "Газпрома" была выведена из строя, компания понесла не только миллионные убытки, но и потеряла репутацию,

– считает заместитель командира Легиона "Свобода России".

"Газпром" – это, по мнению Андронникова, деньги и война, ведь треть доходов российского бюджета – именно нефтегазовые доходы.

Кроме того, дефицит топлива, который сегодня остро ощущают россияне, наносит экономический ущерб. Потому что люди вместо того, чтобы работать, тратят несколько часов в пробках, в очередях за топливом. Это не прямой, но все же ущерб. Как подчеркнул "Цезарь", мы показываем населению, что война вернулась в Россию.

Напомним, что по итогам масштабной агентурной операции "Факел" на территории России удалось отминусовать 6 миллионов долларов США на сожженное оборудование в ходе ликвидации 6 ключевых газораспределительных станций. Также противник потерял десятки миллионов рублей из-за простоев магистралей. В Легионе "Свобода России" отметили, что враг в результате операции испытал панику, ведь осознал свою уязвимость.