Не только пакет помощи на 1,89 миллиарда: что еще Байден пообещал Зеленскому
Глава государства Владимир Зеленский 21 декабря встретился с президентом США Джозефом Байденом. Американский лидер анонсировал новую помощь Украине.
Об этом Байден рассказал во время совместного брифинга, сообщает 24 канал. Он отметил, что ждет случая подписать решение о предоставлении 45 миллиардов долларов помощи, а также закон, который облегчит Министерству обороны США процесс предоставления критического вооружения для нашего государства.
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Байден рассказал о новой помощи
Президент США рассказал, что сегодня Вашингтон объявил об очередном пакете помощи для Украины на свыше 1,8 миллиарда долларов. В него войдет необходимое для нашего государства оборудование:
- боеприпасы, в частности для артиллерии, танков и ракетных систем,
- ЗРК Patriot.
Также будем предоставлять необходимую подготовку украинским военным, чтобы они продолжали защищать свое воздушное пространство. Батареи ЗРК Patriot будут критическим достоянием для обороны Украины,
– заявил Байден.
Ранее Байден отметил, что США планируют продолжать укреплять способность Украины защищаться, в частности, усиливать противовоздушную оборону нашего государства. Именно поэтому Силы обороны получат ЗРК Patriot.
Кратко о визите Зеленского в США
- Владимир Зеленский 21 декабря приехал в США, чтобы выступить перед Конгрессом. Это первый визит президента Украины за границу от 24 февраля.
- Зеленский констатировал, что поддержка от США позволила Украине защититься от российского нападения. Быть в Белом доме для него большая честь.
- В то же время Байден заявил, что Россия использует зиму как оружие, однако Украина и весь ее народ вдохновляют мир и продолжают бороться. Президент США также упомянул о том, что за несколько минут до визита Зеленского в Соединенные Штаты Вашингтон объявил о передаче ВСУ систем ПВО Patriot.