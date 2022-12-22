Не только пакет помощи на 1,89 миллиарда: что еще Байден пообещал Зеленскому

Глава государства Владимир Зеленский 21 декабря встретился с президентом США Джозефом Байденом. Американский лидер анонсировал новую помощь Украине.

Об этом Байден рассказал во время совместного брифинга, сообщает 24 канал. Он отметил, что ждет случая подписать решение о предоставлении 45 миллиардов долларов помощи, а также закон, который облегчит Министерству обороны США процесс предоставления критического вооружения для нашего государства.

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Байден рассказал о новой помощи

Президент США рассказал, что сегодня Вашингтон объявил об очередном пакете помощи для Украины на свыше 1,8 миллиарда долларов. В него войдет необходимое для нашего государства оборудование:

боеприпасы, в частности для артиллерии, танков и ракетных систем,

ЗРК Patriot.

Также будем предоставлять необходимую подготовку украинским военным, чтобы они продолжали защищать свое воздушное пространство. Батареи ЗРК Patriot будут критическим достоянием для обороны Украины,

– заявил Байден.

Ранее Байден отметил, что США планируют продолжать укреплять способность Украины защищаться, в частности, усиливать противовоздушную оборону нашего государства. Именно поэтому Силы обороны получат ЗРК Patriot.

Кратко о визите Зеленского в США