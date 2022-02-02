Не только пожилые люди: кто сможет оплатить коммуналку и купить лекарства через "єПідтримка"
Источник:24 канал
Отныне люди с инвалидностью 1 и 2 групп, которые получили 2 дозы вакцины против коронавируса, смогут покупать лекарства с помощью программы "єПідтримка".
Кроме этого, они смогут заплатить этими деньгами за коммуналку. Об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
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Сегодня правительство даст протокольное поручение по расширению услуги "єПідтримка". Теперь вакцинированные граждане с инвалидностью 1 и 2 групп смогут потратить тысячу гривен на лекарственные средства и коммуналку,
– заявил Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
Когда поручение начнет действовать – пока неизвестно. Но заметим, что правительство расширило возрастные рамки людей, которые могут рассчитаться тысячей за вакцинацию, а также перечень услуг, куда можно будет потратить деньги.
Теперь программой "єПідтримка" смогут пользоваться и подростки в возрасте с 14 лет. В перечень, куда потратить средства, добавили услуги в сфере образования, культуры и спорта, товары спортивного назначения, печатные СМИ, школьные принадлежности и канцелярские изделия. Распоряжение вступит в силу 7 февраля.
Тысяча гривен за вакцинацию: что стоит знать
- Официальный старт программы "єПідтримка" состоялся 19 декабря 2021 года.
- Деньги можно потратить в течение 4 месяцев с момента получения как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).
- Программу инициировали, чтобы стимулировать людей к вакцинации против COVID-19 и заодно поддержать те сектора экономики, которые больше всего пострадали в результате карантинных ограничений.
- Программа продлится до 18 декабря 2022 года.