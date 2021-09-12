Не только вкус, но и подача блюда: в Украине провели 30 фестиваль борща

12 сентября 2021 , 23:15
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Источник:

24 канал

Десятки рецептов борща. В городке Борщев уже в тринадцатый раз устроили фестиваль главного блюда украинцев.

Лучшие хозяйки города готовили угощение к фестивалю. Подготовку начали с самого утра, так как объемы борща огромные.

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На фестиваль также съехались хозяйки из близлежащих сел. Они готовили борщ по рецептам традиционным для их села. По словам поваров, на котел борща потратили:

  • 10 килограммов моркови
  • 15 килограммов свеклы;
  • 8 килограммов лука;
  • много мяса;
  • 10 килограммов фасоли.

Вареный на мясе и постный, с салом и пампушками, по полтавскому и подольскому, галицкому и карпатскому рецептам. На фестивале борщей наварили украинское традиционное блюдо на любой вкус. Есть рецепты даже с рыбой. Гости фестиваля были в восторге от такого разнообразия.

Борщ для нас – это основное блюдо, поэтому мы и начали такой фестиваль. Это сытное блюдо. Когда-то ведь не готовили такого разнообразия еды, как готовят сегодня – был борщ и была каша,
– рассказала организатор фестиваля Ульяна Пасичник.

Ежегодно на фестивале также выбирают самый вкусный борщ. Жюри обращало внимание не только на вкус, но и на саму подачу блюда.

В Украине провели 30 фестиваль борща: смотрите сюжет 24 канала

 

Автор: Зоряна Яремишин