Найкращі господині міста готували частування до фестивалю. Підготовку розпочали від самого ранку, бо ж об'єми борщу величезні.

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На фестиваль також з'їхались господині із довколишніх сіл. Вони готували борщ за рецептами традиційним для їхнього села. За словами кухарів, на казан борщу витратили:

10 кілограмів моркви;

15 кілограмів буряка;

8 кілограмів цибулі;

чимало м'яса;

10 кілограмів фасолі.

Варений на м'ясі та пісний, із салом і пампушками, за полтавським та подільським, галицьким і карпатським рецептом. На фестивалі борщів наварили української традиційної страви на будь-який смак. Є рецепти навіть із риби. Гості фестивалю були в захваті від такого різномаїття.

Борщ для нас – це основна страва, тому ми й започаткували такий фестиваль. Це ситна страва. Колись же ж не готували такого розмаїття їжі, як готують сьогодні – був борщ і була каша,

– розповіла організаторка фестивалю Уляна Пасічник.

Щороку на фестивалі також обирають найсмачніший борщ. Журі звертало увагу не лише на смак, а й на саму подачу страви.

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