Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что защищают страну не только Вооруженные Силы.

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"Мобилизированные в ВСУ – до 700 тысяч человек, пограничники – до 60 тысяч, Нацгвардия – до 90 тысяч, Национальная полиция – до 100 тысяч. У нас сегодня более 1 миллиона человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", – сказал Резников.

Ранее, в мае, министр заявил – Минобороны ориентируется на необходимость обеспечить 1 миллион человек, которые будут противостоять российским захватчикам. Также отметили, что мобилизация в Украине будет продолжаться до тех пор, пока доукомплектуют все подразделения, которые защищают Украину.

Мобилизация женщин

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что пока не говорится ни о какой принудительной постановке женщин на военный учет. С 2014 года в Украине принудительно не мобилизовали ни одну женщину.

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"А с 24 февраля 2022 года у нас мобилизовано около 1 000 женщин. Это те, что сами добровольно пришли и заявили об их желании мобилизоваться", – сказала Маляр.

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