Не украинцы себе эту миссию выбирали, но именно мы сейчас пишем историю всего мира, – Данилов

В Украине уже месяц идет война, которую цинично начала Россия. Не украинцы выбрали эту миссию, но современная история мира пишется сейчас огнем и сталью в украинских степях и лесах.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он написал, что уже месяц идет война. "Долгие дни, наполненные кровью, тяжелым трудом, слезами и потом. 720 часов, каждый из которых тянулся как день, а минуты – на вес последнего патрона", – говорит он.

По его словам, это время испытаний и честных ответов, когда убирается все искусственное, и остается только истинное.

Данилов говорит, что свое испытание Украина проходит на глазах всего мира, когда утро миллионов начинается с новостей о "несуществовавшей" стране и народе, которого "не было".

Так получилось, что современная история мира пишется сейчас огнем и сталью в украинских степях и лесах. Не мы назначили себе эту миссию – перемалывать орды нацистов и их современных последователей – рашистов,

– заявил секретарь СНБО.

По его мнению, Украина нанесла смертельный удар "русскому миру", распоров брюхо его нескончаемых бронированных колонн. "Это чудовище в своих конвульсиях может причинить еще много горя и страданий, но мертвое никогда не победит живое", – добавил он.

Алексей Данилов считает, что именно сейчас через украинскую кровь и боль творится настоящая история нации и пишется новая история.

Он поблагодарил всех, кто на фронте и в тылу, с автоматом или в цеху, приближает нашу победу.

К слову, все больше российских военных отказываются вести захватническую войну против Украины, сдаваясь в плен. По данным украинской разведки, теперь оккупанты начали с оружием в руках переходить на сторону Украины для участия в борьбе против путинской диктатуры.

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Текст публикации Алексея Данилова:

Месяц войны. Долгие дни, наполненные кровью, тяжелым трудом, слезами и потом. 720 часов, каждый из которых тянулся как день, а минуты – на вес последнего патрона. Время испытаний и честных ответов, когда убирается все искусственное, остается только настоящее.

Кто мы и что для нас наша страна. Рано или поздно приходит время, когда делами необходимо подтвердить слова о верности, патриотизме, свободе, независимости. Свое испытание Украина проходит на глазах всего мира, когда утро миллионов начинается с новостей о стране, которой "не существовало", и народе, которого "не было".

Так получилось, что современная история мира пишется сейчас огнем и сталью в украинских степях и лесах. Не мы назначили себе эту миссию – перемалывать орды нацистов и их современных последователей – рашистов.

Украина нанесла смертельный удар "русскому миру", распоров зловонное брюхо его нескончаемых бронированных колонн. Это чудовище в своих конвульсиях может причинить еще много горя и страданий, но мертвое никогда не победит живое.

Именно сейчас через украинскую кровь и боль творится настоящая история нации и пишется новая история. Реальность, которая становится историей благодаря героичности и стойкости Защитников Украины, мужеству Президента Украины.

Спасибо всем кто на фронте и в тылу, с автоматом или в цеху, приближает нашу Победу! Мы все – часть единого Национального сопротивления! Я горд принадлежать к украинской нации и быть частью великого народа!