Таку думку висловив секретар РНБО олексій Данілов.

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Він написав, що вже місяць йде війна. "Довгі дні, наповнені кров’ю, важкою працею, сльозами та потом. 720 годин, кожна з яких тягнулася як день, а хвилини – на вагу останнього набою", – каже він.

За його словами, це час випробувань і чесних відповідей, коли прибирається все штучне, і залишається тільки справжнє.

Данілов каже, що своє випробування Україна складає на очах усього світу, коли ранок мільйонів починається з новин про країну, якої "не існувало", і народу, якого "не було".

Так сталося, що сучасна історія світу пишеться зараз вогнем і сталлю в українських степах і лісах. Не ми призначили собі цю місію – перемелювати орди нацистів і їх сучасних послідовників – рашистів,

– заявив секретар РНБО.

На його думку, Україна завдала смертельного удару «руському світу», розпоровши черево його нескінченних броньованих колон. "Ця потвора у своїх конвульсіях може завдати ще багато горя і страждань, але мертве ніколи не переможе живе", – додав він.

Олексій Данілов вважає, що саме зараз через українську кров і біль твориться справжня історія нації і пишеться нова історія.

Він подякував всім, хто на фронті і в тилу, з автоматом або в цеху, наближає нашу перемогу.

До слова, дедалі більше російських військових відмовляються вести загарбницьку війну проти України, здаючись у полон. За даними української розвідки, тепер окупанти почали зі зброєю в руках переходити на бік України для участі у боротьбі проти путінської диктатури.

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Текст публікації Олексій Данілова:

Місяць війни. Довгі дні, наповнені кров’ю, важкою працею, сльозами та потом. 720 годин, кожна з яких тягнулася як день, а хвилини – на вагу останнього набою. Час випробувань і чесних відповідей, коли прибирається все штучне, і залишається тільки справжнє.

Хто є ми і що для нас є наша країна. Рано чи пізно приходить час, коли справами необхідно підтвердити слова про вірність, патріотизм, свободу, незалежність. Своє випробування Україна складає на очах усього світу, коли ранок мільйонів починається з новин про країну, якої "не існувало", і народу, якого "не було".

Так сталося, що сучасна історія світу пишеться зараз вогнем і сталлю в українських степах і лісах. Не ми призначили собі цю місію – перемелювати орди нацистів і їх сучасних послідовників – рашистів.

Україна завдала смертельного удару "руському світу", розпоровши смердюче черево його нескінченних броньованих колон. Ця потвора у своїх конвульсіях може завдати ще багато горя і страждань, але мертве ніколи не переможе живе.

Саме зараз через українську кров і біль твориться справжня історія нації і пишеться нова історія. Реальність, яка стає історією завдяки героїчності і стійкості Захисників України, мужності Президента України.

Дякую всім хто на фронті і в тилу, з автоматом або в цеху, наближує нашу Перемогу! Ми всі – частка єдиного Національного спротиву! Я гордий належати до української нації і бути частиною великого народу!