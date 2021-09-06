Не успел затормозить: на Херсонщине микроавтобус насмерть сбил мать и ребенка

В Херсонской области водитель Renault Trafic сбил двух местных жительниц – 35-летнюю женщину и ее 9-летнюю дочь. От полученных травм пострадавшие погибли на месте происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 сентября в селе Новая Збурьевка, что в Скадовском районе, около 19:30. На данный момент следователи областной полиции начали досудебное расследование по факту ДТП.

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Водитель не успел затормозить

Водитель грузового микроавтобуса Renault Trafic заявил, что женщина с ребенком внезапно выбежали на проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

По его словам, он не успел затормозить, в результате чего транспортное средство ударило пешеходов.

В результате ДТП 35-летняя женщина и ее 9-летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения, что повлекло гибель нескольких человек.

Сейчас назначено проведение экспертиз, у водителя взяты анализы на наличие в его организме алкоголя или наркотических средств.

Нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек, влечет за собой ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.



На Херсонщине микроавтобус насмерть сбил мать и ребенка / Фото полиции Херсонской области