Не успел затормозить: на Херсонщине микроавтобус насмерть сбил мать и ребенка
Источник:Полиция Херсонской области
В Херсонской области водитель Renault Trafic сбил двух местных жительниц – 35-летнюю женщину и ее 9-летнюю дочь. От полученных травм пострадавшие погибли на месте происшествия.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 сентября в селе Новая Збурьевка, что в Скадовском районе, около 19:30. На данный момент следователи областной полиции начали досудебное расследование по факту ДТП.
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Водитель не успел затормозить
Водитель грузового микроавтобуса Renault Trafic заявил, что женщина с ребенком внезапно выбежали на проезжую часть в неустановленном для перехода месте.
- По его словам, он не успел затормозить, в результате чего транспортное средство ударило пешеходов.
- В результате ДТП 35-летняя женщина и ее 9-летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения, что повлекло гибель нескольких человек.
- Сейчас назначено проведение экспертиз, у водителя взяты анализы на наличие в его организме алкоголя или наркотических средств.
На Херсонщине микроавтобус насмерть сбил мать и ребенка / Фото полиции Херсонской области