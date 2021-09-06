Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 вересня в селі Нова Збур’ївка, що у Скадовському районі, близько 19:30 Нині слідчі обласної поліції розпочали досудове розслідування за фактом ДТП.

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Водій не встиг загальмувати

Водій вантажного мікроавтобуса Renault Trafic заявив, що жінка з дитиною раптово вибігли на проїжджу частину в невстановленому для переходу місці.

За його словами, він не встиг загальмувати, у результаті чого транспортний засіб вдарив пішоходів.

Внаслідок ДТП 35-річна жінка та її 9-річна донька зазнали тілесних ушкоджень, несумісних із життям.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

Наразі призначене проведення експертиз, у водія взяті аналізи щодо наявності в його організмі алкоголю або наркотичних засобів.

Зверніть увагу! Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей, тягне за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років.

На Херсонщині мікроавтобус на смерть збив матір та дитину / Фото поліції Херсонської області