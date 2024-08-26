Глава Волынской ОВА заявил, что из поврежденных домов переселяют людей. К сожалению, в городе погиб человек, есть раненые, пишет 24 Канал.

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Что рассказали люди из поврежденного дома

Суспильне опубликовало видео, снятое возле поврежденной многоэтажки.

Лучанка Мария Микула, которая живет в доме, куда утром попали обломки российского дрона, рассказала о моменте атаки.

Я услышала шум, хотела подойти к окну, закрыть балкон, но я не успела. Меня ударило волной по голове,

– отметила жительница.

По ее словам, у них все в порядке – только вещи поперекидало, однако не такие последствия у соседей через стену, которые живут на другой стороне дома..

Что рассказали местные об атаке: смотрите видео

Коротко об атаке на Луцк

В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Сейчас есть информация об одном погибшем,

– заявил мэр Луцка Игорь Полищук.

По его словам, еще пять человек – ранены.

Городской голова объяснил, что в палатке пункта несокрушимости рядом с пострадавшим многоквартирным домом работают специалисты, в которых можно получить всю информацию о помощи.

Он призвал звонить на горячую линию Департамента социальной и ветеранской политики:

по телефону горячей линии (0332)281000 (выбрать в меню 2),

(0332)284161,

050 55 76 768.

Власть объяснила, что можно также обратиться непосредственно в департамент соцполитики по адресу проспект Воли, 4а.