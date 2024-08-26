Глава Волинської ОВА заявив, що з пошкоджених будинків переселяють людей. На жаль, в місті загинула людина, є поранені, пише 24 Канал.

Дивіться також У Луцьку прогриміли повторні вибухи: на місці працюють всі служби

Що розповіли люди з пошкодженого будинку

Суспільне опублікувало відео, зняте біля пошкодженої багатоповерхівки.

Лучанка Марія Мікула, яка живе в будинку, куди зранку влучили уламки російського дрона, розповіла про момент атаки.

Я почула шум, хотіла підійти до вікна, закрити балкон, але я не встигла. Мені телепнуло хвилею по голові,

– зазначила жителька.

За її словами, у них все гаразд – тільки речі поперекидало, проте не такі наслідки в сусідів через стіну, які живуть на іншому боці будинку…

Що розповіли місцеві про атаку: дивіться відео

Коротко про атаку на Луцьк

Внаслідок ворожої атаки ушкоджено об'єкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого,

– заявив мер Луцька Ігор Поліщук.

За його словами, ще п'ятеро людей – поранені.

Міський голова пояснив, що в наметі пункту незламності поруч з постраждалим багатоквартирним будинком працюють спеціалісти, в яких можна отримати всю інформацію щодо допомоги.

Він закликав телефонувати на гарячу лінію Департаменту соціальної та ветеранської політики:

за телефоном гарячої лінії (0332)281000 (обрати у меню 2),

(0332)284161,

050 55 76 768.

Влада пояснила, що можна також звернутися безпосередньо в департамент соцполітики за адресою проспект Волі, 4а.