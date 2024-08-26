Глава Волинської ОВА заявив, що з пошкоджених будинків переселяють людей. На жаль, в місті загинула людина, є поранені, пише 24 Канал.
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Що розповіли люди з пошкодженого будинку
Суспільне опублікувало відео, зняте біля пошкодженої багатоповерхівки.
Лучанка Марія Мікула, яка живе в будинку, куди зранку влучили уламки російського дрона, розповіла про момент атаки.
Я почула шум, хотіла підійти до вікна, закрити балкон, але я не встигла. Мені телепнуло хвилею по голові,
– зазначила жителька.
За її словами, у них все гаразд – тільки речі поперекидало, проте не такі наслідки в сусідів через стіну, які живуть на іншому боці будинку…
Що розповіли місцеві про атаку: дивіться відео
Коротко про атаку на Луцьк
Внаслідок ворожої атаки ушкоджено об'єкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого,
– заявив мер Луцька Ігор Поліщук.
За його словами, ще п'ятеро людей – поранені.
Міський голова пояснив, що в наметі пункту незламності поруч з постраждалим багатоквартирним будинком працюють спеціалісти, в яких можна отримати всю інформацію щодо допомоги.
Він закликав телефонувати на гарячу лінію Департаменту соціальної та ветеранської політики:
- за телефоном гарячої лінії (0332)281000 (обрати у меню 2),
- (0332)284161,
- 050 55 76 768.
Влада пояснила, що можна також звернутися безпосередньо в департамент соцполітики за адресою проспект Волі, 4а.