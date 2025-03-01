Не считаю, что мы сделали что-то плохое, – Зеленский о своей встрече с Трампом

Президент Украины прокомментировал свой неудачный визит в Белый дом. Глава государства подчеркнул, что ему важно было донести позицию нашей страны до Трампа.

Переговоры президентов в Вашингтоне последовали не по плану. Сначала лидеры публично поспорили, а затем Трамп попросил украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом. В интервью Fox News Владимир Зеленский объяснил ситуацию, передает 24 Канал.

Смотрите также Трамп рассматривает возможность прекращения текущей военной помощи Украине, – WP

"Надо было услышать Украину"

Дональд Трамп после ссоры обвинил Зеленского в неуважении к США. Президент Украины не считает, что сделал что-то плохое в общении с Трампом и Венсом в Овальном кабинете.

"Я уважаю Трампа и американцев. Я считаю, что мы должны быть открытыми и честными. Но я не считаю, что сделал что-то плохое", – подчеркнул президент.

Он сказал, что администрация Трампа должна была услышать и понять позицию Украины и украинцев. Этот ответ прозвучал на вопрос журналиста Брета Байера, считает ли он, что должен принести извинения Трампу.