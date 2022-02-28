Не верим этим извергам, – Чалый считает, что у переговоров не будет результата

От первого раунда переговоров между Украиной и Россией никто не ожидал каких-либо прорывов. Мала вероятность, что государство-агрессор выполнит какие-то договоренности.

Такое мнение в эфире 24-го канала высказал экспосол Украины в США Валерий Чалый. Он участвовал в переговорах с россиянами в 2015 году.

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Процесс переговоров важен

Тогда россияне шли параллельным процессом – вели переговоры и одновременно наращивали атаку на Украину, чтобы выбить себе большую переговорную позицию.

Однако процесс дипломатических переговоров во время войны – важен. Ведь есть вопросы, которые нуждаются в немедленном решении. Остановка боевых действий даже на непродолжительное время позволяет вывезти раненые тела.

Это не последний раунд такого процесса, но это не те переговоры, которые приведут к выводу русских войск с территории Украины, остановят атаку Путина. Не надо быть наивными, мы уже давно не верим этим извергам,

– подчеркнул Чалый.

По его словам, был бы важный шаг, если бы наше государство присоединилось к Европейскому Союзу. Тогда можно было бы проводить переговоры с ЕС и США против России.

Чалый о переговорах Украины и России: смотрите видео



Напомним, что переговоры между сторонами состоялись 28 февраля на границе с Беларусью. После этого делегации отправились в столицы своих стран для консультаций.

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