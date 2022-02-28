Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експосол України у США Валерій Чалий в ефірі. Він брав участь у переговорах з росіянами у 2015 році.

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Процес переговорів важливий

Тоді росіяни йшли паралельним процесом – вели переговори і водночас нарощували атаку на Україну, для того, щоб вибити собі більшу переговорну позицію.

Однак процес дипломатичних переговорів під час війни – важливий. Адже є питання, які потребують негайного розв'язання. Зупинка бойових дій, навіть на нетривалий час, дозволяє вивезти поранені тіла.

Це не останній раунд такого процесу, але це не ті переговори, які призведуть до виведення російських військ з території України, зупинять атаку Путіна. Не треба бути наївними, ми вже давно не віримо цим нелюдам,

– наголосив Чалий.

За його словами, був би важливий крок, якби наша держава приєдналася до Європейського Союзу. Тоді можна було б проводити переговори разом із ЄС та США проти Росії.

Чалий про переговори України та Росії: дивіться відео



Нагадаємо, що перемовини між сторонами відбулися 28 лютого на кордоні з Білоруссю. Після цього делегації відправились до столиць своїх країн для консультацій.

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